Held der "Notti magiche": Weltmeister Salvatore "Toto" Schillaci mit 59 Jahren gestorben

Italiens WM-Held Salvatore "Toto" Schillaci ist am Mittwoch im Alter von 59 Jahren in einem Krankenhaus in Palermo gestorben.

Das teilte sein ehemaliger Fußballklub Inter Mailand mit. Der Zustand des gebürtigen Sizilianers, der an Darmkrebs erkrankt war, hatte sich in den vergangenen Tagen verschlechtert.

Bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien hatte Schillaci die Azzurri mit sechs Toren auf den dritten Platz geschossen und wurde bester Torjäger des Turniers, bei dem sich Deutschland den dritten WM-Titel sicherte. Im selben Jahr war Schillaci im Ranking des "Ballon d'Or" hinter Lothar Matthäus Zweiter geworden.

Seine Karriere schloss er beim japanischen Klub Jubilo Iwata ab. Danach begann er eine Laufbahn als TV-Kommentator. "Italien trauert um den Helden der Notti magiche", kommentierte die Tageszeitung La Repubblica. "Notti Magiche", ein 34 Jahre alter WM-Hit von Rock-Queen Gianna Nannini, wurde für die WM 1990 komponiert.