"Hat sich lange genug gequält": Bayern-Trainer Thomas Tuchel erklärt Bankplatz von Leroy Sané

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat vor dem Bundesligaduell gegen den VfL Bochum gegenüber DAZN erklärt, warum Leroy Sané nicht in der Startelf stand.

"Leroy schleppt sich seit Wochen mit Schmerzen in der Patellasehne herum. Das merken wir ihm einfach an. Jetzt ist es mal gut, er hat sich lange genug gequält. Die Schmerzen beim Abschlusstraining waren so groß, dass es keinen Sinn gemacht hätte", meinte der 50-Jährige. Der angeschlagene Offensivstar saß somit erst einmal auf der Bank, wurde in der 63. Minute aber für Eric Maxim Choupo-Moting eingewechselt.

Das Verletzungspech der Münchner geht damit gewissermaßen weiter. Vor dem Sonntagsspiel waren bereits Alphonso Davies (Knieverletzung), Kingsley Coman (Knieverletzung), Serge Gnabry (Adduktoren), Sacha Boey (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Konrad Laimer (Wade), Bouna Sarr (Knie) und Tarek Buchmann (Oberschenkel) als verletzt gemeldet.

Sané steht in der laufenden Saison bislang bei 32 Pflichtspielen, in denen ihm neun Treffer und zwölf Vorlagen gelangen. Allerdings wartet er in der Bundesliga schon lange auf ein Erfolgserlebnis. Zuletzt traf er Ende Oktober 2023 beim 8:0-Heimsieg gegen Darmstadt 98.