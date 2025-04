"Hast es für mich und Marcus Rashford getan": Jadon Sancho schickt emotionale Botschaft an Englands Matchwinner Bukayo Saka

Im EM-Viertelfinale gegen die Schweiz avancierte Arsenals Bukayo Saka mit einem Tor und einem getroffenen Strafstoß im Elfmeterschießen zum Matchwinner. Im Anschluss gab es von Landsmann Jadon Sancho eine emotionale Botschaft.

Saka erzielte gegen die Eidgenossen zunächst in der 80. Spielminute den wichtigen Ausgleich zum 1:1, im späteren Elfmeterschießen verwandelte er dann vom Punkt sicher gegen Nati-Keeper Yann Sommer. Auch sonst war der 22-Jährige einer der wenigen Lichtblicke in einer erneut schwach performenden englischen Mannschaft, weshalb er von der UEFA später den "Man of the Match"-Award überreicht bekam.

Auf Instagram teilte Sancho ein Bild von Saka mit dem Award in der Hand und schrieb dazu: "Ich bin so stolz auf diesen Kerl, Bukayo Saka! Du hast es für mich und Marcus (Rashford; Anm.d.Red.) getan, Bruder!"

Im Finale der EM 2021 gegen Italien waren Sancho, Saka und Rashord allesamt mit ihren Strafstößen gescheitert, weshalb die Three Lions am Ende gegen die Squadra Azzurra den Kürzeren zogen und den Titel verpassten.

Im Anschluss wurden alle drei von englischen Anhängern rassistisch beleidigt und angefeindet. Der Post Sanchos ist somit auch als ein Dank für die Wiedergutmachung Sakas zu verstehen.

England trifft am kommenden Mittwoch im zweiten Halbfinale auf die Niederlande. Bereits am Dienstag spielen Spanien und Frankreich den ersten Platz für das Endspiel am 14. Juli aus.