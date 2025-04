Harry Kane mampfte nach dem Sieg gegen Lazio "ein paar Schnitzel-Burger"

Harry Kane hat verraten, was er nach seinem Doppelpack gegen Lazio München gegessen hat.

Harry Kane vom FC Bayern München hat im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Lazio aus Rom einen gehörigen Anteil am 3:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters gehabt. Der Engländer erzielte zwei Tore und ebnete den Bayern somit den Weg ins Viertelfinale der Königsklasse. Nach dem Spiel gab der Stürmer Auskunft darüber, was er nach Schlusspfiff zu sich nahm.

Im Gespräch mit BBC 5 Live Sport sagte Kane zu seinem Post-Match-Snack: "Ein kleines Essen nach dem Spiel, ein paar Schnitzel-Burger, aber nein, ich genieße das nach einem harten Spiel."

Angesprochen auf seine Leistung gegen Lazio fügte der Stürmer hinzu: "Ich denke, das war ein wirklich wichtiger Moment in unserer Saison. Alle haben auf uns geschaut. Jeder wollte wissen, wie wir nach dem Rückstand im Hinspiel reagieren würden. Das war eine Top-Leistung von allen. Mit dem Ball und ohne den Ball, die Energie, die wir an den Tag gelegt haben, ist wirklich wichtig. Hoffentlich können wir sie als Wendepunkt für den Rest des Jahres nutzen. Wenn wir in den meisten Spielen so auftreten, wissen wir, dass wir am Ende gewinnen werden. Es war also ein erfreulicher Tag."

Mit seinem Doppelpack am Dienstag hat der ehemalige Stürmer von Tottenham Hotspur nun Didier Drogba, ehemals beim FC Chelsea, bei den meisten Treffern auf europäischem Parkett überholt. Kane steht jetzt bei 51 Champions-League-Toren. Sechs davon erzielte er im Trikot von Bayern München.

Der FC Bayern bekommt es in der Bundesliga am kommenden Samstag zu Hause mit Abstiegskandidat 1. FSV Mainz 05 zu tun.