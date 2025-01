Hansa Rostock vs. SV Wehen Wiesbaden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und dem SV Wehen Wiesbaden am Samstag? Hier die Antwort.

Im Rahmen des 21. Spieltags der 3. Liga treten am heutigen Samstag, den 25. Januar, Hansa Rostock und der SV Wehen Wiesbaden gegeneinander an. Der Anpfiff im Ostseestadion in Rostock ertönt um 14 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hansa Rostock vs. SV Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream

Wie alle Spiele der 3. Liga wird auch das heutige Duell zwischen Rostock und Wiesbaden live im Pay-TV bei MagentaSport übertragen. Der Anbieter der Telekom startet um 13.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Anpfiff, mit der Ausstrahlung der Vorberichte. Andreas Mann kommentiert das Spielgeschehen, Christina Rann fungiert als Moderatorin.

Für MagentaSport wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Hansa Rostock vs. SV Wehen Wiesbaden heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hansa Rostock vs. SV Wehen Wiesbaden

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 21

Datum: 25. Januar 2025

Uhrzeit: 14 Uhr

Ort: Ostseestadion (Rostock)

TV & Livestream: MagentaSport

Hansa Rostock vs. SV Wehen Wiesbaden heute live: Die Tabelle