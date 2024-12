Hansa Rostock vs. Holstein Kiel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Holstein Kiel ist heute bei Hansa Rostock zu Gast. Doch wer zeigt / überträgt die Zweitligapartie am 10. Spieltag live im TV und Livestream? Das er...

Am heutigen Sonntag, den 22. Oktober, duellieren sich am 10. Spieltag der 2. Bundesliga Hansa Rostock und Holstein Kiel. Das Nordduell wird am Mittag um 13.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock angepfiffen.

16 Zähler haben die heutigen Gäste aus Kiel bislang in dieser Saison sammeln können. Die Kieler befinden sich damit aktuell in der Spitzengruppe der 2. Liga, Tabellenführer FC St. Pauli liegt nur vier Zähler vor der Mannschaft von Trainer Marcel Rapp.

Hansa Rostock liegt dagegen mit 12 Zählern auf einem ernüchternden 13. Rang in der Tabelle. Nur einen Sieg holte die Truppe von Alois Schwarz in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Findet Hansa Rostock heute wieder in die Erfolgsspur zurück?

Hansa Rostock: Kolke - van der Werff, Roßbach, Rossipal - Strauß, Dressel, Vasiliadis, K. Schumacher - Ingelsson - Junior Brumado, C. Kinsombi

Sky überträgt das Duell zwischen Hansa Rostock und Holstein Kiel am heutigen Tag exklusiv im Pay-TV. Der Sender beginnt auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) um 13.00 Uhr mit den Vorberichten zu der Begegnung. Kommentiert wird das Spiel von Timo Schäfers. Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event zeigt der Pay-TV-Sender das Duell zudem in der Konferenz.

Im Livestream könnt Ihr das Zweitligaspiel zwischen Hansa Rostock und Holstein Kiel heute ebenfalls sehen. Als Sky-Kunden findet Ihr den Livestream der Partie in der Sky-Go-App oder auf WOW. OneFootball bietet das Aufeinandertreffen am Mittag alternativ als Einzelstream an.

Partie: 2. Bundesliga, 10. Spieltag

2. Bundesliga, 10. Spieltag Duell: Hansa Rostock vs. Holstein Kiel

Hansa Rostock vs. Holstein Kiel Datum: 22. Oktober

22. Oktober Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielort: Ostseestadion, Rostock

Ostseestadion, Rostock Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

Ihr könnt das Duell zwischen Hansa Rostock und Holstein Kiel heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX goldrichtig. Wir begleiten die Partie nämlich für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

2. Bundesliga, 10. Spieltag: Die Tabelle