In der 2. Bundesliga ist es Zeit für das Niedersachsenderby! Hannover 96 und Eintracht Braunschweig kämpfen heute um Meisterschaftspunkte. Wie Ihr ...

In der 2. Bundesliga ist es Zeit für das Niedersachsenderby! Hannover 96 und Eintracht Braunschweig kämpfen heute um Meisterschaftspunkte. Wie Ihr live im TV und Livestream mit dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 5. November, steigen in der 2. Bundesliga drei Partien des 12. Spieltags. Eines davon ist das Niedersachsenderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Die Rivalen treffen um 13.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena in Hannover aufeinander.

Aus tabellarischer Sicht kann es eigentlich nur einen Favoriten geben: Hannover. Das Team von Trainer Stefan Leitl verlor zwar zwei seiner vergangenen drei Partien, steht in der Tabelle jedoch weiterhin auf Platz fünf. Braunschweig hingegen bildet das Tabellenschlusslicht.

getty

Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Niedersachsenderby im TV und Livestream?

Da die 2. Bundesliga zur Gänze bei Sky gezeigt wird, ist der Pay-TV-Sender auch beim Niedersachsenderby im Einsatz. Für die Partie müsst Ihr den Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) anmachen. Dort beginnt um 13 Uhr die Vorberichterstattung, danach übernimmt Roland Evers die Rolle des Kommentators.

Ihr wollt aber auch die Parallelspiele im Auge behalten? Dann seid Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event genau richtig.

All diese Übertragungen stehen auch im Livestream von Sky abrufbereit. Für den Zugang benötigt Ihr ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Niedersachsenderby im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Weiters bietet SPOX zum Derby einen Liveticker an, mit dem Ihr die wichtigsten Ereignisse live mitverfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig.

Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Niedersachsenderby im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm, Köhn - F. Kunze, Leopold - Schaub, Teuchert - Nielsen

Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm, Köhn - F. Kunze, Leopold - Schaub, Teuchert - Nielsen Eintracht Braunschweig: R. Hoffmann - Rittmüller, Bicakcic, Kurucay, Donkor - Wiebe, Krauße - Multhaup, Sané - Gomez, Krüger

Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Niedersachsenderby im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig

Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 12

12 Datum: 5. November 2023

5. November 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Heinz von Heiden Arena (Hannover)

Heinz von Heiden Arena (Hannover) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 12. Spieltag