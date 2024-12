Galatasaray Istanbul empfängt am heutigen Dienstag den FC Bayern München in der Champions League. Wer das Heimspiel von Gala gegen den FCB heute li...

Galatasaray Istanbul empfängt am heutigen Dienstag den FC Bayern München in der Champions League. Wer das Heimspiel von Gala gegen den FCB heute live zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX.

In Gruppe A der Champions League kommt es am heutigen Dienstag um 18.45 Uhr deutscher Zeit zu einem echten Kracher: Galatasaray Istanbul empfängt den FC Bayern München im RAMS Park in der türkischen Metropole.

Das türkische Top-Team ist wie der deutsche Rekordmeister nach den ersten beiden Spieltagen noch ungeschlagen. Galatasaray holte gegen Kopenhagen und Manchester United vier Punkte, während sich die Bayern die volle Ausbeute sicherten.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel könnte mit einem weiteren Sieg bereits einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie heute live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

getty

Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala vs. FC Bayern München im TV und Livestream?

Es gibt im deutschsprachigen Raum lediglich einen Anbieter, der die Partie überträgt. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala vs. FC Bayern München im TV?

Auch im klassischen Pay-TV gibt es keine Live-Berichterstattung. Dennoch benötigt Ihr im Regelfall ein kostenpflichtiges Abonnement.

Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala vs. FC Bayern München im Liveticker?

Die Rechte an dem frühen Dienstagsspiel zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern München besitzt nämlich Amazon Prime Video. Der Streaminganbieter teilt sich auch in dieser Saison die Übertragung der Champions League mit DAZN.

Für das Abo bei Amazon Prime Video werden monatlich 8,99 Euro fällig, auch ein kostenloser Probemonat ist für Neu-Kunden möglich. Ab 18 Uhr begleitet euch folgendes Duo durch den Abend:

Kommentator: Jonas Friedrich

Jonas Friedrich Experte: Benedikt Höwedes

Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala vs. FC Bayern München im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern München live zu sehen, ist bei SPOX goldrichtig. Wir bieten wir gewohnt einen ausführlichen Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker für Gala vs. FCB.

getty

Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala vs. FC Bayern München im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event: Champions League, 3. Gruppenspieltag

Champions League, 3. Gruppenspieltag Partie: Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München Datum: 24. Oktober

24. Oktober Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Rams Park, Istanbul

Rams Park, Istanbul Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Galatasaray Istanbul: Muslera - Boey, D. Sanchez, Bardakci, Angelino - Ayhan, Torreira - Tete, Aktürkoglu, Zaha - Icardi

Muslera - Boey, D. Sanchez, Bardakci, Angelino - Ayhan, Torreira - Tete, Aktürkoglu, Zaha - Icardi FC Bayern München: Ulreich - Laimer, de Ligt, M.-J. Kim, Davies - Kimmich - Coman, Musiala, T. Müller, L. Sané - Kane

Champions League: Die Gruppe A im Überblick