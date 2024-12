Galatasatay Istanbul gastiert am heutigen Mittwoch beim FC Bayern München. Wer die Partie von Gala gegen den FCB heute live im Free-TV und Livestre...

Galatasatay Istanbul gastiert am heutigen Mittwoch beim FC Bayern München. Wer die Partie von Gala gegen den FCB heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX.

Nach vier Punkten aus drei Spielen hat Galatasaray Istanbul noch alle Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League.

Im Hinspiel gegen den FC Bayern München verlor Gala am Ende etwas unglücklich mit 1:3, der deutsche Rekordmeister kann mit einem Sieg derweil fest für die Runde der letzten 16 planen.

Die Partie beginnt am Mittwoch, 8. November, um 21 Uhr in der Allianz Arena in München.

Wer auf eine Übertragung des Gastspiels von Galatasaray Istanbul beim FC Bayern München gehofft hat, wird leider enttäuscht.

Für die Live-Berichterstattung ist DAZN zuständig. Der Streamingdienst zeigt die Partie von Gala gegen den FCB und alle anderen Spiele der Champions League am Mittwoch.

Außerdem stellt der Streaminganbieter eine Konferenz mit allen Begegnungen des Tages zur Verfügung. Für den Zugriff benötigt Ihr das DAZN-Unlimited-Paket. Hier findet Ihr alle Informationen zu den verschieden DAZN-Paketen.

Die Übertragung des Einzelspiels beginnt bereits eine Stunde vor Anpfiff um 20 Uhr, wenn Moderatorin Laura Wontorra und Experte Sami Khedira auf Sendung gehen. Kommentieren wird Marco Hagemann.

Wie gewohnt bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an, womit Ihr stets auf dem Laufenden bleibt.

Zum Liveticker für FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul geht's hier entlang.

Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Gala im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Event: Champions League, 4. Gruppenspieltag

Champions League, 4. Gruppenspieltag Partie: FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul Datum: 8. November

8. November Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Die offiziellen Aufstellungen

FCB: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Min-Jae Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

Neuer - Mazraoui, Upamecano, Min-Jae Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane Gala: Muslera - Boey, Sanchez, Bardakci, Angelino - Ayhan, Torreira - Ziyech, Aktürkoglu, Zaha - Icardi

