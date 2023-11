FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, voraussichtliche Aufstellungen: So könnten FCB und Gala spielen

Der FC Bayern München und Galatasaray Istanbul messen sich am Mittwoch in der Champions League. Doch wie stellen die Trainer Thomas Tuchel und Okan Buruk auf? SPOX zeigt die voraussichtlichen Aufstellungen des FCB und Gala.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Nach dem 1:3 in Istanbul ist Galatasaray Istanbul gegen den FC Bayern München auf eine Revanche aus. Der deutsche Rekordmeister kommt nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken allerdings mit einer breiten Brust daher.

Am Samstag gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel eindrucksvoll mit 4:0 gegen Borussia Dortmund. Gegen Gala kann nun das Achtelfinal-Ticket gebucht werden. Die Partie steigt am Mittwoch (8. November) um 21 Uhr in der Allianz Arena.

Doch wie starten die beiden Mannschaften? SPOX zeigt die voraussichtlichen Aufstellugen.

Abonniere SPOX auf WhatsApp!