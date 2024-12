Frauenfußball: US-Profiliga mit historischem TV-Vertrag

240 Millionen US-Dollar für vier Jahre: Die National Women's Soccer League (NWSL) hat einen historischen TV-Vertrag mit mehreren Medienunternehmen ...

240 Millionen US-Dollar für vier Jahre: Die National Women's Soccer League (NWSL) hat einen historischen TV-Vertrag mit mehreren Medienunternehmen ausgehandelt.

Diese Nachricht gab die US-Profiliga für Frauenfußball zwei Tage vor dem NWSL-Meisterschaftsspiel zwischen Gotham FC und OL Reign bekannt, das den Abschluss der Karriere von Ikone Megan Rapinoe markieren wird.

Der neue Vertrag mit den Partnern CBS, ESPN, Prime Video und Scripps Sports gilt ab 2024 und ist das größte Medienrechtepaket aller Zeiten für eine nordamerikanische Frauensportliga - und stellt damit die 1,5 Millionen US-Dollar pro Jahr in den Schatten, die sie in ihrem vorherigen Vertrag mit dem Sender CBS erhalten hat.

"Dieser Moment ist ein Fest, ein Fest dafür, wie weit wir gekommen sind", sagte NWSL-Kommissarin Jessica Berman auf einer Pressekonferenz in San Diego, wo am Samstag das Meisterschaftsspiel ausgetragen wird, und sprach von einer "sehr starken Botschaft an den Markt und an unsere Fans".