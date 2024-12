In der 2. Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf heute den 1. FC Kaiserslautern. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 10. Spieltags live im TV, ...

In der 2. Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf heute den 1. FC Kaiserslautern. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 10. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt und ob es eine Liveübertragung im Free-TV gibt.

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga! Im Duell zweier Traditionsklubs treffen am heutigen Samstag, 21. Oktober, Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Kaiserslautern in der Merkur Spiele-Arena aufeinander. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Beide Mannschaften machen sich Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bundesliga. Die Fortuna startete stark in die Saison, aus den vergangenen drei Spielen holte sie aber nur zwei Punkte. Prunkstück des Teams von Trainer Daniel Thioune ist die Abwehr. Erst sieben Gegentore kassierten die Düsseldorfer in neun Spielen.

Nach zwei Niederlagen in den beiden ersten Saisonspielen hat sich der 1. FC Kaiserslautern gefangen und danach kein Spiel mehr verloren. Das führte zum dritten Tabellenplatz vor diesem Spieltag.

Die Arena in Düsseldorf wird heute 52.000 Zuschauern voll besetzt sein. Die Zuschauer müssen keinen Eintritt bezahlen, da die Partie das erste von drei Umsonst-Spielen der Fortuna ist.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Das Topspiel der 2. Bundesliga kann heute live im Free-TV verfolgt werden. Zudem gibt es mehrere weitere Optionen, sich Düsseldorf vs. Kaiserslautern im TV und im Livestream anzusehen - allerdings kostenpflichtig.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV?

Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt heute Sport1 die Partie live. Der Privatsender ist im Besitz der Übertragungsrechten an allen Samstagabendspielen der 2. Bundesliga in dieser Saison. Der Countdown zur heutigen Begegnung beginnt um 19.30 Uhr.

Auch der Haupt-TV-Partner der 2. Bundesliga, Sky, zeigt die Partie live. Für den Zugriff auf das Spiel im Pay-TV benötigt ihr aber ein kostenpflichtiges Abo. Düsseldorf vs. Kaiserslautern wird auf den Sendern Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 HD gezeigt.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im Livestream?

Sport1 bietet parallel zur Liveübertragung im Free-TV auch einen kostenlosen Livestream auf sport1.de und in den Sport1-Apps an.

Sky bietet zur Partie auch einen Livestream an. Sky-Kunden sehen diesen via der App SkyGo ohne Zusatzzahlung. Alle anderen haben die Möglichkeit, WOW - den Streaming-Dienst von Sky - zu nutzen. Dafür gibt mehrere Angebote, beispielsweise das ein Jahr gültige Monatsabo. Über die kostenlosen Apps Sky Go und WOW könnt Ihr den Livestreams abrufen.

Den Livestream von Sky zu Düsseldorf vs. Kaiserslautern zeigt auch OneFootball. Anders als bei Sky könnt Ihr bei OneFootball jedes Einzelspiel für einen einmaligen Preis kaufen, ohne ein längerfristiges Abo abschließen zu müssen.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker von SPOX

Die Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern verfolgt für Euch SPOX im ausführlichen Liveticker. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels.

Hier geht's zum Liveticker Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 10

10 Datum: 21. Oktober 2023

21. Oktober 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Free-TV: Sport1

Sport1 Pay-TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball, Sport1

Liveticker: SPOX

