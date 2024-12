Fortuna Düsseldorf siegt beim Angstgegner und baut Tabellenführung aus

Fortuna Düsseldorf hat seinen Negativlauf bei der SpVgg Greuther Fürth beendet und seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorläufig ausgebaut.

Fortuna Düsseldorf hat seine düstere Serie bei der SpVgg Greuther Fürth beendet und seine Tabellenführung in der 2. Bundesliga zumindest vorläufig ausgebaut. Die auf fremdem Platz weiterhin makellose Mannschaft von Trainer Daniel Thioune gewann bei den Franken 2:1 (1:1) und nutzte einen späten Elfmeter zum Sieg.Für Düsseldorf endete damit ein Negativlauf von zuletzt acht Niederlagen in Fürth. Die Verfolger Karlsruher SC, 1. FC Magdeburg und SC Paderborn könnten im weiteren Verlauf des siebten Spieltages nachziehen.

Isak Johannesson (90.+1) verwandelte einen umstrittenen Elfmeter zum Siegtreffer. Zuvor hatte Giovanni Haag (43.) die Düsseldorfer am Freitagabend in Fürth in Führung gebracht, doch dann begünstigte ein Abwehrfehler den schnellen Ausgleich durch Dennis Srbeny (45.). Wenig später musste Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi mit Gelb-Rot auf die Tribüne - er hatte sich lautstark über einen Freistoßpfiff echauffiert.

Die Düsseldorfer, die am vergangenen Wochenende durch einen Treffer in der Nachspielzeit eine Derbyniederlage gegen den 1. FC Köln vermieden hatten, starteten mutig. David Kownacki (16.) und Jona Niemiec (26.) vergaben erste Möglichkeiten, dann kam auch Fürth durch Noel Futkeu (37.) und Branimir Hrgota (40.) zu guten Chancen. Noch vor der Pause trafen Haag und Srbeny.

Im zweiten Durchgang neutralisierten sich die Teams weitgehend - bis Nicolas Gavory (72.) die riesige Möglichkeit aufs 2:1 für Düsseldorf ausließ. Der Außenverteidiger hatte Fürths Torhüter Nahuel Noll bereits umkurvt, traf dann aber das leere Tor nicht. Wie gegen Köln jubelte Düsseldorf dann doch noch über einen späten Treffer.