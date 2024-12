FC Bayern München: "Er wurde ja noch gar nicht richtig kritisiert!" Felix Magath versteht Thomas Tuchel nicht

Felix Magath versteht Thomas Tuchel nicht. Der Grund: Die Aussagen des Trainers rund um das Spiel des FC Bayern bei Borussia Dortmund.

Auf den Zoff zwischen Tuchel und den TV-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann angesprochen, sagte Magath in der Bild-Sendung "Die Lage der Liga": "Eigentlich ist ja noch gar nichts los in der Liga, der FC Bayern hat ja nur einen rabenschwarzen Pokal-Abend gehabt. Da muss man als Trainer auch Kritik einstecken. Allerdings wurde er ja noch gar nicht richtig kritisiert."

Das Aus in der zweiten DFB-Pokal-Runde beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken sei "natürlich katastrophal für den FC Bayern", sagte Magath und betonte noch einmal: "Aber man hat ihn doch gar nicht stark kritisiert dafür. Anscheinend hat er das anders empfunden."

Indirekt pflichtete der frühere FCB-Coach Matthäus und Hamann zumindest teilweise sogar bei. "Ich bin komischerweise auch Experte", meinte der 70-Jährige: "Und da muss ich auch sagen, dass es noch nicht richtig rund läuft."

Auch beim 4:0-Sieg der Münchner beim BVB habe er "kein Spitzenspiel gesehen", so Magath: "Dass die Bayern so dominiert hätten, wie es das Ergebnis ausdrückt, so war das nicht."

Die Bayern haben in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend zwei von 16 Spielen verloren: Im Supercup gegen RB Leipzig (0:3) und eben im Pokal in Saarbrücken (1:2).