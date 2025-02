FC Kopenhagen vs. 1. FC Heidenheim, Conference League heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Playoffs Hinspiel im Free-TV und Livestream?

Wo ist das Playoff-Hinspiel zwischen dem FC Kopenhagen und dem 1. FC Heidenheim am Donnerstag um 21 Uhr live zu sehen? SPOX hat alle Infos!

Der 1. FC Heidenheim muss als einzige deutsche Mannschaft in der Conference League in den Playoffs ran. In zwei Duellen mit dem FC Kopenhagen entscheidet sich, ob die Schwaben die Runde der letzten 16 Teilnehmer erreichen. Die Grundvoraussetzung für das Gelingen dieses Ziels will die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am heutigen Donnerstag im Rahmen des Hinspiels schaffen, zu welchem die Elf in die dänische Hauptstadt reist. Ob die Heidenheimer den ersten Schritt in Richtung Achtelfinale gehen können, erfahrt Ihr ab 21 Uhr aus dem Parken in Kopenhagen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Kopenhagen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV und Livestream:

Das Duell des FC Kopenhagen mit dem 1. FC Heidenheim ist wie die restlichen Spiele der UEFA Conference League live bei RTL+ zu sehen. Die Begegnung kann sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz verfolgt werden. Zusätzlich zum kostenpflichtigen Streamingportal des Anbieters ist das Spiel der einzigen deutschen Mannschaft in den Playoffs im Free-TV bei RTL zu verfolgen.

FC Kopenhagen vs. 1. FC Heidenheim heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Kopenhagen vs. 1. FC Heidenheim

Wettbewerb: Conference League

Spieltag: Playoff Hinspiel

Datum: 13. Februar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Parken (Kopenhagen)

TV & Livestream: RTL, RTL+

FC Kopenhagen vs. 1. FC Heidenheim heute live: Die Playoff Hinspiele am Donnerstag (13.02.2025)