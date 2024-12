"Er bringt eine Menge Talent mit": Mainz 05 bedient sich beim FC Bayern

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat kurz vor Transferschluss seine Offensive noch einmal verstärkt. Die Rheinhessen verpflichteten den 20-jährigen Gabriel Vidovic als Leihgabe für die laufende Saison vom FC Bayern.

Der U21-Nationalspieler war in der vergangenen Spielzeit an den kroatischen Meister und Pokalsieger Dinamo Zagreb ausgeliehen. Zuvor hatte er für Vitesse Arnheim in der niederländischen Eredivisie gespielt.

"Er bringt eine Menge Talent mit, er ist ein feiner Kicker, technisch immens versiert und spielintelligent. Er ist flexibel auf verschiedenen offensiven Positionen, in der Spitze und auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar und hat trotz seines noch sehr jungen Alters schon einiges an Erfahrung in den europäischen Profiligen gesammelt", sagte 05-Sportvorstand Christian Heidel.