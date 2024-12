FC Bayern: Gemeinsam mit PSG und Real Madrid! Interesse an Supertalent Leny Yoro von OSC Lille?

Der FC Bayern soll ein Auge auf den jungen Franzosen Leny Yoro geworfen haben. Foot Mercato berichtet, der deutsche Rekordmeister sei einer von meh...

Der FC Bayern soll ein Auge auf den jungen Franzosen Leny Yoro geworfen haben. Foot Mercato berichtet, der deutsche Rekordmeister sei einer von mehreren großen Vereinen, die Interesse an dem 18 Jahre alten Innenverteidiger von OSC Lille zeigen.

Neben dem FCB sollen auch Real Madrid und PSG ihre Fühler nach Yoro ausgestreckt haben. Vor allem die PSG-Verantwortlichen seien nun bemüht, den als hochveranlagt geltenden Abwehrspieler zu verpflichten.

Die Klubchefs hätten sich einstimmig für einen Transfer ausgesprochen, heißt es. Denkbar sei ein Modell, bei dem Yoro verpflichtet, aber anschließend zunächst zurück nach Lille verliehen werde.

Die Doggen wollen ihr Juwel allerdings nicht ziehen lassen und streben laut Foot Mercato zunächst eine Verlängerung des noch bis 2025 laufenden Vertrags an.

Yoro schaffte in der vergangenen Saison den Sprung in Lilles erste Mannschaft und sammelte erste Einsätze in der Ligue 1. Der Teenager stand bisher in 32 Profispielen auf dem Platz, dabei erzielte er drei Tore. Außerdem ist er aktueller U21-Nationalspieler Frankreichs (drei Einsätze).