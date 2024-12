Der FC Bayern München gastiert am 3. Gruppenspieltag der Champions League bei Galatasaray Istanbul. Doch wo läuft die Partie des FCB heute live im ...

Der FC Bayern München gastiert am 3. Gruppenspieltag der Champions League bei Galatasaray Istanbul. Doch wo läuft die Partie des FCB heute live im Free-TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Für den FC Bayern München wird es am heutigen Dienstagabend, den 24. Oktober, in der Champions League ernst. Der deutsche Rekordmeister bekommt es am 3. Gruppenspieltag mit Galatasaray Istanbul zu tun. Das Aufeinandertreffen in der Gruppe A wird heute um 18.45 Uhr angestoßen. Als Austragungsort der Partie dient der Rams Park in Istanbul.

Für den FC Bayern München geht es nach der Länderspielpause Schlag auf Schlag weiter. Am vergangenen Wochenende waren die Münchner bei Mainz 05 zu Gast. Das Topspiel am Samstagabend gewann der FC Bayern mit 3:1. Der Sieg gegen die Mainzer hat sich das Team von Thomas Tuchel mühsam erkämpft. Wie läuft es heute für die Bayern gegen Galatasaray?

Für Harry Kane, Leroy Sané und Co. wartet am heutigen Abend Galatasaray, das in der Gruppe A nur zwei Zähler hinter dem FC Bayern liegt. Die Generalprobe für das heutige Duell lief für die Istanbuler am vergangenen Ligaspieltag ebenfalls erfolgreich: Den Rivalen Besiktas bezwang Galatasaray mit 2:1.

FC Bayern München: Wo läuft Galatasaray Istanbul vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Galatasaray Istanbul: Muslera - Boey, D. Sanchez, Bardakci, Angelino - Ayhan, Torreira - Tete, Aktürkoglu, Zaha - Icardi

Muslera - Boey, D. Sanchez, Bardakci, Angelino - Ayhan, Torreira - Tete, Aktürkoglu, Zaha - Icardi FC Bayern München: Ulreich - Laimer, de Ligt, M.-J. Kim, Davies - Kimmich - Coman, Musiala, T. Müller, L. Sané - Kane

Im Free-TV wird das Duell zwischen dem FC Bayern München und Galatasaray Istanbul heute nicht gezeigt. Für die Übertragung des Champions-League-Spiels zeigt sich am Abend nämlich der Streamingdienst Amazon Prime Video zuständig. Der Streamingdienst teilt sich auch in dieser Saison die Champions-League-Rechte mit DAZN. Auf Amazon Prime Video könnt Ihr die Begegnung im Livestream ab 18 Uhr verfolgen. Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes bilden am Abend das Kommentatoren-Duo.

Mit einem kostenpflichtigen Abo bei Amazon Prime Video könnt Ihr am heutigen Abend das Duell zwischen dem FC Bayern München und Galatasaray Istanbul live erleben. Für dieses Abo müsst Ihr im Monat 8,99 Euro hinblättern. Das Amazon-Prime-Video-Abonnement könnt Ihr alternativ einen Monat lang kostenlos testen.

Event: Champions League, 3. Gruppenspieltag

Champions League, 3. Gruppenspieltag Partie: Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München Datum: 24. Oktober

24. Oktober Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Rams Park, Istanbul

Rams Park, Istanbul Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Die Begegnung zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern München begleitet SPOX am heutigen Abend für Euch im Liveticker. Wir halten Euch mit unserem ausführlichen Liveticker über sämtliche Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Champions League: Die Gruppe A im Überblick