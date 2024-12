In der Frauen-Bundesliga kommt es heute zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Duell l...

In der Frauen-Bundesliga kommt es heute zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Duell live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Meister gegen Pokalsieger - kein Spiel in der Frauen-Bundesliga hat so viel Prestige wie das zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg - den beiden Mannschaften, die seit Jahren die Liga dominieren. Genau zu diesem Aufeinandertreffen kommt es am heutigen Sonntag, den 5. November. Im Rahmen des 6. Spieltags stehen sich die beiden noch ungeschlagenen Klubs am FC Bayern Campus in München gegenüber. Der Anstoß erfolgt um 15 Uhr.

Der amtierende Meister aus München liegt momentan nur zwei Zähler hinter Tabellenführer Wolfsburg, kann mit einem Sieg also vorbeiziehen.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt Frauen Bundesliga im TV und Livestream

Wer Bayern gegen Wolfsburg im Free-TV verfolgen möchte, kann dies auch tun. Der Aufgabe hat sich nämlich das ZDF angenommen. Beim öffentlich-rechtlichen Sender startet um 14.50 Uhr die Ausstrahlung der Livebilder. Katja Streso fungiert dabei als Moderatorin, Gari Paubandt als Kommentator. Während der Halbzeitpause ist im ZDF zudem auch die Auslosung der Achtelfinalrunde für den DFB-Pokal der Männer zu sehen. Danach soll es wieder mit der 2. Halbzeit weitergehen. Einen kostenlosen Livestream bietet das ZDF ebenfalls an, dieser ist bei zdf.de abrufbar.

Das ZDF bietet jedoch nicht die einzige Möglichkeit, beim Spitzenspiel live mit dabei zu sein. MagentaSport kümmert sich ebenfalls um die Übertragung. Der Anbieter der Telekom startet um 14.30 Uhr und schickt diesbezüglich folgendes Personal ins Rennen:

Kommentar: Michael Seyberth

Michael Seyberth Moderation: Simon Köpfer

Simon Köpfer Expertin: Kathrin Lehmann

Außerdem wird das Duell auch bei DAZN sowie bei OneFootball gezeigt. Was DAZN betrifft, lassen alle drei Abo-Pakete - sowohl DAZN World als auch DAZN Super Sports und DAZN Unlimited - den Zugriff auf die Übertragung zu. Das World-Paket ist dabei mit Gebühren in Höhe von 6,99 Euro pro Monat für das Jahresabo das billigste.

OneFootball verlangt dagegen nur eine einmalige Zahlung und kein Abo.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt Frauen Bundesliga im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb: Frauen-Bundesliga

Frauen-Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 5. November 2023

5. November 2023 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: FC Bayern Campus (München)

FC Bayern Campus (München) TV: MagentaSport, ZDF

Livestream: MagentaSport, ZDF, DAZN , OneFootball

Liveticker: SPOX

