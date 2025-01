Der FC Bayern trifft am heutigen Mittwoch auf die TSG Hoffenheim. Wer die Partie heute live zeigt bzw. überträgt? Das erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch (15. Januar) trifft der FC Bayern auf die TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in der englischen Woche im TV und Livestream?



Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim heute live sehen zu können - eine davon bietet sich sogar im Free-TV.

Denn Privatsender SAT.1 hat sich die Übertragung des Hinrunden-Abschlusses des deutschen Rekordmeisters gesichert, wodurch Ihr das Spiel kostenlos sehen könnt. Alternativ könnt Ihr via ran.de oder Joyn auf den Livestream zurückgreifen.

Andernfalls ist Sky, wie auch bei allen anderen Begegnungen in der englischen Woche, die richtige Adresse für Euch. Der Privatsender bietet eine Konferenz und alle Spiele einzeln an. Online lauten Eure Optionen SkyGo und WOW.

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in der englischen Woche im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX



Bei SPOX könnt Ihr die Partie des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim auch im Liveticker verfolgen. Bei uns bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier findet Ihr unseren Liveticker.

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in der englischen Woche im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim

Spieltag: 17

Datum: 15. Januar

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Allianz Arena (München)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW // Sat.1, ran.de, Joyn

Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in der englischen Woche im TV und Livestream? Die Tabelle