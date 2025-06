Der FC Bayern bekommt es heute bei der Klub-WM mit Boca Juniors zu tun. Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

In der Nacht vom heutigen Freitag, 20. Mai, auf Samstag muss der FC Bayern München am zweiten Spieltag der Klub WM gegen den argentinischen Traditionsklub Boca Juniors antreten. Gespielt wird ab 3 Uhr nachts deutscher Zeit im Hard Rock Stadium in Miami, Heimstätte der NFL-Mannschaft Miami Dolphins. Die Bayern zerlegten ihren Auftaktgegner Auckland City mit 10:0, Jamal Musiala gelang ein Dreierpack. Die Argentinier mussten nach 2:0 Führung noch ein Unentschieden beklagen, doch aufsehenerregender war die rote Karte für Ander Herrera. Der Spanier musste von einem Security-Mann zurückgehalten werden.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München vs. CA Boca Junios bei der Klub WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel des FCB im TV und Livestream?

Alle Spiele der Klub-WM 2025 seht Ihr live und exklusiv bei DAZN - und dies sogar kostenlos! Alles was Ihr benötigt, ist ein Konto, ihr müsst kein Abo abschließen. Den Livestream der Partie der Bayern gegen Boca ist in der App oder auf der Website abrufbar. Die Vorberichte starten um 2.30 Uhr, Lukas Schönmüller übernimmt die Moderation. Am Kommentatorenpult nehmen Freddy Harder und Experte Michael Ballack Platz, Max Siebald ist als Reporter im Einsatz.

Bayern München gegen die Boca Juniors wird aber auch im Free-TV bei Sat.1 übertragen. Hier kommen die Vorberichte um 2.45 Uhr, außerdem wird ein Livestream auf Joyn und ran.de verfügbar sein.

Bayern München vs. Boca Juniors: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 21. Juni 2025, 03:00

Hard Rock Stadium

Bayern München vs. Boca Juniors: Aufstellungen

Bayern München FCB Verletzungen und Sperren Boca Juniors BOC FCB FCB BOC BOC

Bayern München vs. Boca Juniors: Form

Bayern München vs. Boca Juniors: Bilanz direkte Duelle

Bayern München FCB Direkte Duelle (letztes Spiel) Boca Juniors BOC 1 Sieg 0 Remis 0 Siege Bayern München FCB 1 0 Boca Juniors BOC Tore 1 0

Bayern München vs. Boca Juniors: Die Tabellen

Klub-WM Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Bayern München FCB 2 2 0 0 12 1 +11 6 S S 2 Benfica BEN 2 1 1 0 8 2 +6 4 S U 3 Boca Juniors BOC 2 0 1 1 3 4 -1 1 N U 4 Auckland City FC AKL 2 0 0 2 0 16 -16 0 N N Nächste Runde

