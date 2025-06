FC Bayern München vs. Benfica Lissabon bei der Klub WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel des FCB im TV und Livestream?

Im letzten Gruppenspiel bei der Klub WM 2025 trifft Bayern München auf Benfica Lissabon. Doch wo läuft die Partie? SPOX verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, 24. Juni, trifft der FC Bayern München im Rahmen der Klub-WM 2025 auf Benfica Lissabon. Die Partie wird um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen und findet im Bank of America Stadium in Charlotte statt. Für beide Teams ist es das entscheidende Spiel um den Gruppensieg in der Gruppe C.

Benfica vs. Bayern München heute live im TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel des FCB im TV und Livestream?

Alle Spiele der Klub-WM 2025 seht Ihr live und exklusiv bei DAZN - und dies sogar kostenlos! Alles was Ihr benötigt, ist ein Konto, ihr müsst dafür kein kostenpflichtiges Abo abschließen. Den Livestream der Partie der Bayern gegen Benfica ist in der App oder auf der Website abrufbar. Die Übertragung beginnt um 20:30 Uhr, 30 Minuten vor Anpfiff des Spiels. Bei DAZN sind Moderator Frederik Harder, Kommentator Jan Platte, Experte Michael Ballack und Reporter Max Siebald im Einsatz.

Bayern München gegen Benfica Lissabon wird aber auch im Free-TV bei Sat.1 übertragen. Außerdem wird ein Livestream auf Joyn und ran.de verfügbar sein.

Benfica vs. Bayern München: Liveticker bei SPOX

Auch SPOX begleitet das Duell in voller Länge, und zwar im Liveticker.

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff findet Ihr den Ticker mit den offiziellen Aufstellungen hier.

Benfica vs. Bayern München heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Benfica Lissabon vs. FC Bayern München

Benfica Lissabon vs. FC Bayern München Wettbewerb: FIFA Klub-WM 2025

FIFA Klub-WM 2025 Spieltag: 3 (Gruppenphase)

Datum: 24. Juni

24. Juni Uhrzeit: 21 Uhr (MESZ)

21 Uhr (MESZ) Ort: Bank of America Stadium (Charlotte)

Bank of America Stadium (Charlotte) TV & Livestream: DAZN, Sat.1, Joyn

Sat.1, Joyn Liveticker: SPOX

Benfica vs. Bayern München heute live: Spiele des FC Bayern München in der Übersicht

Datum & Uhrzeit Gegner Ergebnis 15. Juni, 18 Uhr Auckland City 10:0 21. Juni, 3.00 Uhr Boca Juniors 2:1 24. Juni, 21.00 Uhr Benfica Lissabon -:-

