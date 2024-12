Galatasaray Istanbul empfängt heute den FC Bayern München zum Duell in der Champions League. Doch wer zeigt / überträgt das Europapokalspiel live i...

Galatasaray Istanbul empfängt heute den FC Bayern München zum Duell in der Champions League. Doch wer zeigt / überträgt das Europapokalspiel live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Das Topduell in der Champions-League-Gruppe A bestreiten am heutigen Dienstag, den 24. Oktober, Galatasaray Istanbul und der FC Bayern München. Der Anstoß der Partie ist für 18.45 Uhr im Rams Park in Istanbul angesetzt.

Für das Team von Thomas Tuchel wartet in der Champions League heute ein schwerer Gegner. Genau wie die Bayern, ist Galatasaray Istanbul nach 2. Spieltagen weiterhin ungeschlagen. Beide Teams konnten das Hinspielduell gegen Manchester United für sich entscheiden, ein Erfolg gegen den FC Kopenhagen gelang jedoch nur dem FC Bayern München. Harry Kane und Co. können mit einem Sieg am Abend ihren Vorsprung in der Gruppe A ausbauen und damit einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen.

In der Gruppe A steht Galatasaray Istanbul aktuell hervorragend da. Vier Punkte hat das Team von Okan Buruk in der Gruppe A bislang gesammelt. Die heutigen Gastgeber liegen in der Tabelle damit nur zwei Zähler hinter dem FC Bayern München. Bleibt Galatasaray Istanbul in der Champions League auch nach dem Duell gegen die Bayern ungeschlagen?

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Galatasaray Istanbul vs. FCB im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 3. Gruppenspieltag

Champions League, 3. Gruppenspieltag Partie: Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München Datum: 24. Oktober

24. Oktober Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Rams Park, Istanbul

Rams Park, Istanbul Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Galatasaray Istanbul vs. FCB im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern München seht Ihr heute exklusiv auf Amazon Prime Video. Der Streaminganbieter überträgt das Champions-League-Spiel live und vollumfänglich ab 18 Uhr im Livestream. Für Amazon Prime Video sind am heutigen Abend Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes als Kommentatoren im Einsatz.

Für den Zugriff auf den Livestream von Amazon Prime Video benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses Abo kostet Euch 8,99 Euro im Monat. Ein Amazon-Prime-Video-Abo könnt Ihr alternativ einen Monat lang kostenfrei testen.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Galatasaray Istanbul vs. FCB im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Galatasaray Istanbul: Muslera - Boey, D. Sanchez, Bardakci, Angelino - Ayhan, Torreira - Tete, Aktürkoglu, Zaha - Icardi

Muslera - Boey, D. Sanchez, Bardakci, Angelino - Ayhan, Torreira - Tete, Aktürkoglu, Zaha - Icardi FC Bayern München: Ulreich - Laimer, de Ligt, M.-J. Kim, Davies - Kimmich - Coman, Musiala, T. Müller, L. Sané - Kane

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Galatasaray Istanbul vs. FCB im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt die Partie zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern München heute nicht im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX an der richtigen Adresse. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nämlich keine Sekunde der Begegnung. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League: Die Gruppe A im Überblick