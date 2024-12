Am vierten Spieltag der Gruppenphase der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Galatasaray Istanbul. Wo die Partie...

Am vierten Spieltag der Gruppenphase der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Galatasaray Istanbul. Wo die Partie FCB vs. Gala im Free-TV und Livestream läuft? SPOX hat die Antwort.

Während Galatasaray Istanbul einen Sieg braucht, um weiter gute Chancen auf den Einzug in das Achtelfinale zu haben, kann der FC Bayern München bereits alles klarmachen.

Das Team von Trainer Thomas Tuchel wäre als erste Mannschaft sicher für die Runde der letzten 16 qualifiziert, wenn die drei Punkte in München bleiben.

In der bayerischen Landeshauptstadt beginnt die Partie am heutigen Mittwoch (8. November) um 21 Uhr.

FC Bayern München, Champions League: Wo läuft FCB vs. Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV und Livestream?

Es gibt nur eine Möglichkeit, die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Galatasaray Istanbul live zu sehen - und diese bietet sich nicht im Free-TV.

Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN. Der Streaminganbieter besitzt die Rechte an nahezu allen Spielen der Champions League, nur ein Dienstagsspiel wird in der Gruppenphase nicht von dem Online-Dienst übertragen. Diesem nimmt sich jeweils Amazon Prime Video an.

Für die Königsklasse benötigt Ihr das Paket DAZN Unlimited. Die Angebote DAZN Super Sports oder DAZN World reichen nicht aus, um Europas Spitzenfußball live genießen zu können. Hier findet Ihr alle Informationen zu den verschieden DAZN-Paketen.

Die Live-Berichterstattung des Einzelspiels - ihr könnt FCB vs. Gala auch in der Konferenz verfolgen - beginnt um 20 Uhr. Folgendes Team begleitet Euch durch den Abend:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Kommentator: Marco Hagemann

FC Bayern München, Champions League: Wo läuft FCB vs. Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt ist auch SPOX eine Anlaufstelle, wenn Ihr FC Bayern München gegen Galatasaray Istanbul verfolgen wollt. Wir bieten einen ausführlichen Liveticker an.

Zum Liveticker für FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul geht's hier entlang.

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul heute live: Die offiziellen Aufstellungen

FCB: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Min-Jae Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

Neuer - Mazraoui, Upamecano, Min-Jae Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane Gala: Muslera - Boey, Sanchez, Bardakci, Angelino - Ayhan, Torreira - Ziyech, Aktürkoglu, Zaha - Icardi

FC Bayern München, Champions League: Wo läuft FCB vs. Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Event: Champions League, 4. Gruppenspieltag

Champions League, 4. Gruppenspieltag Partie: FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul Datum: 8. November

8. November Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

FC Bayern München und Galatasaray Istanbul in Gruppe A: Die Tabelle