Borussia Dortmund muss in der Champions League gegen den FC Barcelona ran. Wer das Hinspiel im TV und Stream zeigt? Das erfahrt Ihr hier!

Bereits gestern ging es mit dem Viertelfinale der Champions League los, am heutigen Mittwoch, dem 9. April, folgt die zweite Fuhre. Borussia Dortmund ist im Olimpic Lluis Companys (Barcelona) zu Gast, Anpfiff ist um 21 Uhr. Schon in der Gruppenphase bekamen die beiden Teams es miteinander zu tun, nämlich am 6. Spieltag. Dort unterlagen die Schwarz-Gelben zuhause 2:3.

Aber wer zeigt / überträgt die nächste Auflage im TV und Livestream? SPOX hat die Antwort!

FC Barcelona vs. BVB, Champions League Viertelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel von Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Die Mittwochsspiele in der Champions League werden exklusiv von DAZN übertragen, auch Barca vs. Dortmund könnt Ihr also nur beim Streamingdienst sehen. Die Vorberichte beginnen um 20 Uhr, einschalten könnt Ihr über App und Website.

Für die Königsklasse auf DAZN braucht Ihr ein Abonnement, und zwar vom Paket DAZN Unlimited.

FC Barcelona vs. BVB: Champions League Viertelfinale heute im Liveticker

SPOX ist ebenfalls live mit dabei, und zwar im Liveticker.

Hier findet Ihr ca. eine Stunde vor dem Anpfiff den Ticker mit den offiziellen Aufstellungen.

FC Barcelona vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Champions League

Runde: Viertelfinale

Datum: Mittwoch, 9. April

April Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Olimpic Lluis Companys (Barcelona)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Hinspiele im Viertelfinale