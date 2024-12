Am heutigen Samstag empfängt der FC Barcelona im Clásico Real Madrid. Warum Barça und die Königlichen nicht im Camp Nou spielen, verrät Euch SPOX.

Am heutigen Samstag empfängt der FC Barcelona im Clásico Real Madrid. Warum Barça und die Königlichen nicht im Camp Nou spielen, verrät Euch SPOX.

Der FC Barcelona und Real Madrid treffen am heutigen Samstag am 11. Spieltag von LaLiga aufeinander. Los geht's um 16.15 Uhr.

Ausgetragen wird der Clásico allerdings nicht im Camp Nou, sondern im Estadi Olimpic Lluis Companys.

Warum das so ist, verrät Euch SPOX im Folgenden.

FC Barcelona, Stadion im Clásico gegen Real Madrid: Die Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Araujo, Christensen, Inigo Martinez, Balde - Gündogan, Gavi, Lopez - Joao Cancelo, Ferran Torres, Joao Felix

ter Stegen - Araujo, Christensen, Inigo Martinez, Balde - Gündogan, Gavi, Lopez - Joao Cancelo, Ferran Torres, Joao Felix Real Madrid: Kepa - Carvajal, Rüdiger, Alaba, F. Mendy - Tchouameni, Fede Valverde, Bellingham, Kroos - Rodrygo, Vinicius Junior

FC Barcelona, Stadion im Clásico: Warum spielen Barça und Real Madrid nicht im Camp Nou?

Der FC Barcelona und Real Madrid treffen tatsächlich nicht im legendären Camp Nou aufeinander. Das hat einen einfachen Grund.

Denn die Heimspielstätte von Barça wird seit Juni umgebaut und wurde in Teilen sogar eingerissen. Stattdessen finden in dieser Saison alle Spiele der Katalanen im alten Olympiastadion in Barcelona statt (Estadi Olimpic Lluis Companys).

Die Arena, die 55.000 Zuschauern Platz bietet, wurde noch bis 2009 von Espanyol Barcelona genutzt. Der Vorteil: Es liegt nur rund vier Kilometer vom Camp Nou entfernt.

FC Barcelona, Stadion im Clásico gegen Real Madrid: Wann ist das Camp Nou fertig?

Zur Saison 2024/25 soll Barcelona seine Heimspiele dann wieder planmäßig im Camp Nou austragen können. Zunächst allerdings nur mit einer Kapazität von 50 Prozent.

Die Renovierung, die sowohl große Auswirkungen auf den Innenraum als auch die Ränge hat, soll in der Saison 2025/26 vollständig abgeschlossen werden.

FC Barcelona, Stadion im Clásico gegen Real Madrid: Was ändert sich im Camp Nou?

Die Zuschauerzahl wird sich nochmals um rund 6.000 Plätze erhöhen. Von 99.000 Rängen geht es hoch auf 105.000.

Das liegt auch daran, dass der VIP-Bereich deutlich vergrößert wird. Nach dem Umbau sollen jenen Besuchern 5.7000 Plätze zur Verfügung stehen, zuvor waren es 2.200.

Vor dem Stadion soll zudem ein neues Hotel, ein Fanshop und ein Klubmuseum gebaut werden. Auch eine Multi Funktionshalle ist geplant, diese wird 12.000 Fans Platz bieten. Dort sollen die Heimspiele der der Handball- und Basketballmannschaften des FC Barcelona ausgetragen werden..

Der Preis für alle Umbau-Maßnahmen soll sich auf mindestens 600 Millionen Euro belaufen.

FC Barcelona vs. Real Madrid heute live: Clásico im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

