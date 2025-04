FC Barcelona soll neuen Top-Kandidaten bei der Trainersuche haben - auch beim FC Bayern auf dem Zettel

Ruben Amorim, Trainer von Sporting aus Lissabon, soll laut der englischen Zeitung Independent zum Top-Kandidaten beim FC Barcelona auf die Nachfolge des scheidenden Xavi geworden sein.

Zudem heißt es in dem Bericht, dass Amorim auch vom FC Bayern München und dem FC Liverpool umworben ist, wo am Saisonende Thomas Tuchel beziehungsweise Jürgen Klopp den Verein verlassen werden. Auch Manchester United und der FC Chelsea werden als Interessenten an Amorim genannt.

Den Informationen der Zeitung nach habe Barca bei Amorim einen Vorsprung gegenüber dem deutschen Rekordmeister und den Reds, da die Katalanen beim 39-Jährigen bereits einiges an Vorarbeit geleistet haben. Amorims Arbeit bei Sporting werde von Barcelona geschätzt, vor allem wegen des Gewinns des ersten Meistertitels seit 19 Jahren im Jahr 2021.

Allerdings gehört Amorim unterschiedlichen Medienberichten zufolge nun mehr einer Gruppe einiger Trainer an, die für die Xavi-Nachfolge bei den Katalanen in Frage kommen. So soll Barca mit dem ehemalige Bayern-Coach und Bundestrainer Hansi Flick bereits Gespräche geführt haben.

Außerdem gilt auch Tuchel als Kandidat. Brightons Trainer Roberto De Zerbi soll ebenfalls auf der Liste von Barca stehen.

Amorim ist in Lissabon geboren und steht seit März 2020 an der Seitenlinie bei Sporting. Zuvor war er rund drei Monaten lang Cheftrainer des SC Braga. Neben der Meisterschaft gewann Amorim mit den Lissabonern 2020 und 2021 den Ligapokal sowie den Supercup. Bis 2026 ist er noch an Sporting vertraglich gebunden.

Als Spieler war er vorrangig für die Sporting-Rivalen Belenenses (2003 bis 2008) und Benfica (2008 bis 2017) aktiv. Für die Nationalmannschaft von Portugal kam Amorim auf 14 Länderspiele.