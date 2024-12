Ex-Bayern-Star Martin Demichelis als Trainer von River Plate entlassen

Der frühere Bundesliga-Profi Martin Demichelis ist als Trainer beim argentinischen Traditionsklub River Plate entlassen worden.

Der 43-Jährige, der zwischen 2003 und 2010 für Bayern München spielte und vor seiner Rückkehr in die Heimat die Regionalliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters betreute, durfte am Sonntag in der Ligapartie gegen CA Sarniento ein letztes Mal auf der Bank der "Los Millonarios" sitzen.

Das Ende seiner 620-tägigen Amtszeit wurde aber am Samstag zementiert. Der Vize-Weltmeister von 2014, der als Defensivspieler in Deutschland, England und in seiner Heimat Meistertitel feierte, holte als Cheftrainer des argentinischen Rekordmeisters 2023 die Meisterschaft und triumphierte in den Supercup-Finals gegen den Ligapokalsieger sowie den Pokalsieger.

Demgegenüber stehen aber bittere Niederlagen in Pokal-Wettbewerben sowie eine zuletzt schwache Phase in der Meisterschaft.