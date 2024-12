"Medaille in den Müll geschmissen": Warum ein Ex-BVB-Star seiner Frau dankbar ist

Am Samstag werden die langjährigen BVB-Spieler Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek in Dortmund ihr Abschiedsspiel bestreiten. Aus diesem Anlass hat Blaszczykowski noch einmal auf ein bestimmtes Ereignis in seiner Karriere zurückgeblickt und eine spezielle Anekdote erzählt.

"Nach dem verlorenen Champions-League-Finale habe ich die Medaille in den Müll geschmissen", sagte Kuba der Funke Mediengruppe mit Blick auf das Endspiel 2013 gegen den FC Bayern. Der 38-Jährige weiter: "Meine Frau hat sie dort wieder hinausgeholt, mir aber nichts gesagt."

Seine Frau sorgte schließlich für die große Überraschung: "Vor zwei Jahren habe ich mir meine Erinnerungsstücke mal angeschaut und dann meine Frau gefragt: 'Wo ist denn eigentlich meine Medaille aus London?' Sie hat geantwortet: 'Nach zehn Jahren hast du mich endlich gefragt, jetzt kann ich sie dir zurückgegeben.' Nach dem Endspiel war ich sehr sauer, in diesem Moment aber habe ich mich riesig gefreut."

Blaszczykowski stand zwischen 2007 und 2016 beim BVB unter Vertrag. 253 Pflichtspiele riss der Pole für die Borussia ab. Dabei gelangen ihm 32 Tore und 52 Vorlagen. Anschließend spielte er noch für den VfL Wolfsburg und Wisla Krakau, ehe er im vergangenen Sommer seine Karriere beendete.