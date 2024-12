Ex-Barcelona-Stürmer Mauro Icardi offenbar Kandidat bei Real Madrid

Elio Letterio Pino, der Berater von Galatasaray-Stürmer Mauro Icardi, hat bestätigt, dass er sich mit den Verantwortlichen von Real Madrid über ein...

Elio Letterio Pino, der Berater von Galatasaray-Stürmer Mauro Icardi, hat bestätigt, dass er sich mit den Verantwortlichen von Real Madrid über einen Wechsel seines Klienten im Winter austauscht. Das berichtet die spanische Sportzeitung As.

"Ich bin gerade in Madrid. Real hat kein offizielles Angebot gemacht, aber wir sprechen mit den Verantwortlichen von Real", sagte der Icardi-Berater.

Die Königlichen suchen nach einem kurzfristig verfügbaren Ersatz für Vinícius Júnior, der der Real-Offensive nach seiner Oberschenkelverletzung rund drei Monate bis ins neue Jahr hinein fehlen wird.

Icardi wechselte im Sommer für zehn Millionen Euro fest zu Galatasaray, nachdem der türkische Klub ihn zuvor eine Saison lang von PSG ausgeliehen hatte. In seiner langen Karriere stürmte der 30-jährige Argentinier, der einst drei Jahre lang für Reals Erzrivale FC Barcelona spielte, auch schon für Inter Mailand.

In der laufenden Süper-Lig-Saison kommt Icardi in 13 Duellen auf elf Tore und vier Vorlagen. In der Champions League war er bislang zweimal erfolgreich.