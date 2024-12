"Er inspiriert dieses Team": David Beckham glaubt wegen Bayern-Star Harry Kane an englischen Titel bei der EM 2024

Der ehemalige englische Nationalmannschaftskapitän David Beckham traut den Three Lions bei der Europameisterschaft 2024 den Titelgewinn zu. Nicht z...

Der ehemalige englische Nationalmannschaftskapitän David Beckham traut den Three Lions bei der Europameisterschaft 2024 den Titelgewinn zu. Nicht zuletzt, weil er eine hohe Meinung von Kapitän Harry Kane (FC Bayern) und dem ehemaligen BVB-Star Jude Bellingham (Real Madrid) hat.

In seiner Rolle als Botschafter für UNICEF besuchte Beckham das Halbfinale der ICC Cricket-WM zwischen Neuseeland und Indien in Mumbai. Dort von AFP nach den Aussichten der englischen Nationalelf bei der EM gefragt, sagte der 48-Jährige: "Ich glaube wirklich an diese englische Mannschaft. Ich glaube an (Trainer) Gareth Southgate und die Arbeit, die er seit einigen Jahren leistet. Wir hatten Pech, als wir das letzte EM-Finale gegen Italien verloren. Ich habe erlebt, wie unser Land zusammenrückt, wenn die Nationalmannschaft Erfolg hat und das ist unglaublich."

Weiter führte Beckham aus: "Es mag noch zu früh sein, um darüber zu sprechen. Aber ich glaube, wir haben bei der EM 2024 eine echte Chance. Mit jungen Spielern wie Cole Palmer und Jude Bellingham und den anderen Spielern im Kader. Und natürlich haben wir einen Kapitän wie Harry Kane, der dieses Team noch immer inspiriert und eine Menge Tore schießt."

Beckham sieht daher für die Engländer "eine echte Chance", das Turnier zu gewinnen.

England hat Ticket für EM in Deutschland bereits sicher

England präsentierte sich während der letzten großen Turniere stark und galt stets als Mitfavorit, der erste Titelgewinn seit 1996 gelang jedoch nicht. 2018 war im Halbfinale der WM Endstation.

2021 folgte die von Beckham angesprochene Pleite vor eigenem Publikum im Endspiel gegen die Squadra Azzurra. Und bei der Weltmeisterschaft 2022 mussten sich die Engländer im Viertelfinale nach hartem Kampf Frankreich geschlagen geben.

England hat das Ticket für die Endrunde im kommenden Sommer bereits vorzeitig gelöst. Zum Abschluss der EM-Qualifikation treffen Kane, Bellingham und Co. am Freitag auf Malta. Drei Tage später steht das letzte Spiel gegen Nordmazedonien an.