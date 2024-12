Essen per Lunchbox! Neue Details zur Ausbootung von Jadon Sancho bei Manchester United aufgetaucht

Es gibt neue Details zur Ausbootung von Jadon Sancho bei Manchester United - und die haben es in sich.

Es sind neue Details zur Suspendierung des seit fast zwei Monaten ausgebooteten Jadon Sancho bei Manchester United aufgetaucht. Seitdem muss der ehemalige Offensivspieler des BVB allein oder mit Spielern aus der Akademie trainieren, zudem ist ihm die Nutzung der Einrichtungen der Profis untersagt.

Wie The Athletic berichtet, parkt der ehemalige Dortmunder mittlerweile sein Auto in der Nähe des Akademiegebäudes. Dort zieht sich Sancho um, muss allerdings aus Sicherheitsgründen darauf achten, die Türen abzuschließen, damit er nicht versehentlich auf minderjährige Spielern trifft.

Zudem sei es dem 23-Jährigen verboten, die Kantine der Profis aufzusuchen. Stattdessen wird Sancho sein Essen in einer Lunchbox überreicht.

Sanchos Zukunft bei United ist unklar. Zuletzt lief er am 26. August für das Team auf. Nach der 1:3-Niederlage gegen Arsenal am 3. September, für dieses Spiel strich Erik ten Hag den Engländer aus dem Kader, hatte er sich nach kritischen Posts in den sozialen Medien mit dem Trainer überworfen.