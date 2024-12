"Es war mir eine Freude": Juventus-Legende Leonardo Bonucci beendet Karriere

Europameister Leonardo Bonucci bestreitet am Sonntagabend für Fenerbahce sein letztes Spiel als Fußballprofi. Das verkündete der Klub am Samstagabend in den Sozialen Medien.

Der 37-Jährige war im Januar nach einem halbjährigen Intermezzo bei Union Berlin zum türkischen Vizemeister gewechselt und bestritt bislang zwölf Pflichtspiele für den Tabellenzweiten, der am letzten Spieltag noch minimale Chancen auf die erste Meisterschaft seit 2014 hat.

"Es war mir eine Freude, Teil dieser wunderbaren Familie zu sein. Ich habe versucht, auf und neben dem Platz mein Bestes zu geben", sagte Bonucci: "Ich danke allen."

Der als kompromissloser Innenverteidiger bekannte Italiener bestritt in seiner Laufbahn 121 Länderspiele für die Squadra Azzurra. 2021 gewann er als Stammspieler an der Seite seines kongenialen Partners Giorgio Chiellini die Europameisterschaft. Im Endspiel gegen England hatte er erst den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielt und später auch im Elfmeterschießen getroffen.

Für Juventus Turin lief Bonucci mehr als 500-mal auf und gewann achtmal die Meisterschaft. In der Saison 2004/05 hatte er bereits mit Inter Mailand das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen, den Pokal reckte er später mit Juve noch vier weitere Male in die Höhe. Der viel beachtete Wechsel zu den Köpenickern im vergangenen Sommer stellte sich als Missverständnis heraus, die Berliner verließ er nach zehn durchwachsenen Auftritten vorzeitig.