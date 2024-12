"Es ist der Trainer, der mich für das Projekt hier begeistert hat": Jadon Sancho verabschiedet sich mit einem saftigen Seitenheieb von ManUnited zum FC Chelsea

Jadon Sancho wechselt von Manchester United zum Premier-League-Rivalen FC Chelsea. Die Blues verkündeten am Samstagabend offiziell die Verpflichtung des ehemaligen BVB-Angreifers. Sie war bereits am Deadline Day eingetütet worden.

Beim Transfer Sanchos handelt es sich um eine Leihe für eine Saison. Anschließend hat Chelsea eine Kaufpflicht, die greift, sobald der Klub unter den ersten 14 Mannschaften der Premier League landet. Die Ablöse richtet sich dann nach dem Tabellenplatz von Sanchos neuem Klub. Sie soll zwischen 24 und 30 Millionen Euro liegen. In London trifft Sancho auf sehr viele neue Mannschaftskollegen. Chelsea konnte zwar in den vergangenen Tagen noch einige Spieler verkaufen oder verleihen, der Kader umfasst aber noch immer 33 Spieler.

Für United, das Sancho vor drei Jahren für 85 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund verpflichtet hatte, bedeutet das ein heftiges Verlustgeschäft. Sancho erfüllte die hohen Erwartungen in Old Trafford nicht. Dafür überschattete ein öffentlicher Streit mit Teammanager Erik ten Hag samt anschließender Suspendierung und Leihe zurück zum BVB seine Zeit beim englischen Rekordmeister.

Jadon Sancho hat sch bereits 2021 als Fan des FC Chelsea geoutet

Zwar versöhnte er sich vor wenigen Wochen mit ten Hag und kehrte ins Mannschaftstraining zurück, dennoch ist es durchaus bemerkenswert, wie Sancho in seinem ersten Statement als Chelsea-Spieler von seinem neuen Trainer Enzo Maresca schwärmte: "Es ist der Trainer, der mich für das Projekt hier begeistert hat", stellte Sancho klar. "Ich kenne ihn aus seiner Zeit unter Pep Guardiola bei Manchester City. Wir haben telefoniert und er hat mit geschildert, was er hier aufbauen will. Für einen jungen Spieler wie mich ist das aufregend und ich kann es jetzt nicht erwarten, loszulegen." Das war schon ein recht saftiger Seitenhieb.

Er habe Spaß an Marescas Spielstil, dieser liege ihm: "Die Flügelspieler haben bei ihm oft den Ball und er findet es gut, wenn sie ins Dribbling gehen. Wir spielen viele Doppelpässe mit den Zentrumsspielern und Stürmern. Das ist sehr attraktiv und der Stil, den ich spielen will."

Sancho, der sich bereits 2021 bei talkSPORT als Chelsea-Fan geoutet hatte, kehrt also in seine Geburtsstadt London zurück. Für ManUnited absolvierte der 24-Jährige insgesamt 83 Partien, in denen er zwölf Tore erzielte und sechs Assists lieferte. Sein vertrag dort läuft noch bis 2026.