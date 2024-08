Ein "Bremsklotz" stümpert weiter herum, während Jadon Sancho nichtmal im Kader steht: Der Ex-BVB-Angreifer sollte Manchester United verlassen

© getty

Jadon Sanchos Dilemma deutete sich bereits im Community Shield an

Dass ten Hag Rashford im Community Shield gegen Manchester City (6:7 n.E.) auf dem linken Flügel auflaufen ließ, war schon ein erstes Zeichen dafür, dass es für Sancho auch im kommenden Jahr in Old Trafford schwierig werden könnte. Rashford vergab in der besagten Partie eine Reihe großartiger Chancen für die Red Devils, ehe er in der 83. Minute durch Sancho ersetzt wurde.

Der Zeitpunkt der Einwechslung war für den ehemaligen Dortmunder allerdings zu spät, um tatsächlich noch etwas bewirken zu können. Vielmehr sammelte er im anschließenden Elfmeterschießen sogar noch Minuspunkte, als er mit seinem Versuch an Ederson scheiterte. City holte sich den Sieg, und Sancho war einer der Sündenböcke. Ten Hag nahm ihn aber in Schutz: "Ich hatte keine Zweifel an ihm. Er ist ein sehr guter Elfmeterschütze. Heute hat er verschossen, aber das gehört zum Spiel dazu. Ich bin sicher, dass er in Zukunft Elfmeter schießen wird."

Zum Saisonauftakt gegen Fulham stand Sancho noch zur Verfügung, dann setzte ihn eine Ohrenentzündung außer Gefecht. "Er war fit, aber wir haben die Entscheidung so getroffen. Wir haben es vorgezogen, andere auf der Bank zu haben. Aber das kann sich ändern. Es wird sich ändern", erklärte Ten Hag die Frage nach Sanchos Fehlen im Kader. "Wir können nicht alle gleichzeitig spielen lassen. Man hat heute gesehen, wie wichtig die Auswechselspieler sind. Manchmal ist das frustrierend für die Spieler, aber es geht um die Mannschaft, den Verein. Es wird noch mehr Spieler auf dieser Position geben. Wir erwarten, dass sie für den Verein kämpfen."

Am Samstag reiste Sancho zwar mit nach Brighton, verpasste aber erneut einen Platz im finalen Kader. "Ich musste eine Entscheidung treffen", sagte Ten Hag gegenüber TNT Sport. "Wir hatten einige Probleme, wir brauchen einen vollen Kader."