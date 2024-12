"Wir waren sehr nahe dran": Erling Haaland wäre in jungen Jahren beinahe zu Juventus Turin gewechselt

Das Talent von Erling Haaland war schon früh erkennbar - und so jagten ihn schon früh Europas Spitzenklubs. Fast hätte sich der Norweger schon mit 15 Jahren Juventus Turin angeschlossen - doch Formalien brachten den Wechsel zum scheitern, wie der frühere Juve-CEO Giuseppe Marotta enthüllte.

Der heutige Präsident von Inter Mailand erzählte bei Amazon Prime: "Es ist wahr: Als er [Haaland] noch in Norwegen spielte, wurde er uns vorgeschlagen. Er war gerade einmal 15 Jahre alt und wir haben ihn zu einem Spiel von Juventus gegen Inter eingeladen."

Doch finalisiert wurde ein Wechsel des Norwegers dann nicht: "Wir waren sehr nah dran, doch dann kamen uns einige bürokratische Probleme in die Quere und hinderten uns daran, den Deal abzuschließen", verriet Marotta die Gründe für das Scheitern des Transfers.

Im Alter von 15 Jahren spielte Haaland gerade bei seinem Jugendklub Bryne FK und gab dort sein Profi-Debüt. Nicht einmal ein Jahr später folgte dann der Wechsel zum norwegischen Spitzenklub Molde FK, wo er zwei Jahre spielte und dann sein Heimatland verließ.

Mit 18 Jahren ging es für den Mittelstürmer zu RB Salzburg, wo er schon früh in der Champions League beeindruckende und nach nur einem Jahr im Januar 2020 zu Borussia Dortmund kam. Im Sommer 2022 folgte bekanntlich dann der Wechsel zum englischen Spitzenklub Manchester City.

Egal wo er spielte, Erling Haaland hat überall Rekorde aufgestellt und sensationelle Torquoten erreicht. In die laufende Saison startete er herausragend und erzielte neun Treffer in nur sechs Spielen. Am Sonntag treffen die Citizens im Spitzenspiel auf den Titelrivalen FC Arsenal.