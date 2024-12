"Erbärmlich!" Fans von Real Madrid müssen in Barça-Flieger zum Finale der Champions League nach London reisen

Die Fans von Real Madrid mussten auf ihrer Reise zum Finale der Champions League nach London einige Reisestrapazen auf sich nehmen.

So kursiert in den Sozialen Medien ein Beitrag, in welchem ein Anhänger der Königlichen sich über das Außendesign des Fliegers beschwert. Auf der Maschine der spanischen Fluggesellschaft Vueling sind dabei die Vereinsfarben sowie das Wappen und einige Spielerinnen der Damen-Mannschaft des FC Barcelona zu sehen.

Dazu steht geschrieben: "Das ist das Flugzeug, das sie den Madridistas zur Verfügung gestellt haben, die von Barcelona nach Wembley reisen werden, um Real Madrid im Champions-League-Finale anzufeuern. Erbärmlich."

Im Londoner Wembley Stadium findet am heutigen Samstagabend das Finale der Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund statt. Ab 21 Uhr wird der größte Titel im europäischen Klubfußball ausgespielt.