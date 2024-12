"Er sperrte alle Spieler in der Umkleidekabine ein": Theo Walcott erstaunt mit Anekdote über Mikel Arteta beim FC Arsenal

Theo Walcott, ehemaliger Spieler beim FC Arsenal in der Premier League, hat eine Anekdote zum heutigen Gunners-Trainer Mikel Arteta zum Besten gegeben. Beide kickten damals für die Londoner unter dem langjährigen Coach Arsène Wenger. Für Walcott war die Geschichte der Beleg dafür, dass Arteta später einmal ebenfalls den Weg als Cheftrainer einschlagen wird.

Bei William Hill’s Up Front mit Simon Jordan sagte Walcott: "Der Wendepunkt für mich in Bezug auf Mikel Arteta war eine Erfahrung, die ich mit ihm als Spieler bei Arsenal gemacht habe. Das war zu einer Zeit, als wir es nicht unter die ersten Vier schafften. Wir hatten in 30 Minuten Training und er sperrte alle Spieler in der Umkleidekabine ein, als ob er der Teammanager wäre."

Walcott erinnerte sich weiter: "Er hat die Kontrolle über den ganzen Raum übernommen und uns gesagt, wie es aussieht. In diesem Moment war es so, als wäre er der Trainer. Damals dachte ich, dass er Manager werden könnte. Arsène Wenger wartete darauf, dass wir zum Training nach draußen gingen, aber wir kamen nicht raus, weil Mikel die Trainingseinheit unterbrach. Er war ein so starker Charakter, dass sogar Arsène Angst vor ihm hatte."

Arteta wurde im Winter 2019 Trainer des FC Arsenal, nachdem er zuvor als Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City zurückgetreten war. Er trat in London die Nachfolge von Unai Emery an. Unter Artetas Leitung gewann Arsenal den FA-Cup 2020 und 2021 den Community Shield.

Walcott absolvierte einst 397 Pflichtspiele für die Gunners, in denen ihm 108 Tore und 73 Vorlagen gelangen. 85 Partien davon bestritt er zusammen mit Arteta auf dem Feld.