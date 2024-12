Er lässt eine Legende des FC Bayern hinter sich! Robert Lewandowski in spezieller Rangliste des Weltfußballs vorgerückt

Robert Lewandowski hat den nächsten Meilenstein in seiner Karriere erreicht.

Stürmer Robert Lewandowski vom spanischen Tabellenführer FC Barcelona hat sich in einer ganz speziellen Rangliste des Weltfußballs auf den dritten Platz geschossen.

Lewandowski erzielte am Sonntag im Ligaspiel gegen den FC Sevilla beim 5:1-Heimsieg einen Doppelpack. Dies waren nicht nur seine Tore Nummer elf und zwölf in der laufenden Saison der Primera Division. Der Pole steht vielmehr nun bei insgesamt 366 Treffer in den europäischen Top-Ligen.

Damit überholt er eine große Legende des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Gerd Müller schoss einst 365 Tore in der Bundesliga.

Lewandowski katapultierte sich damit auf den dritten Platz dieses Rankings. Vor ihm stehen noch Spitzenreiter Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Diese beiden Superstars sind jedoch noch weit entfernt für den 36-Jährigen und daher wohl unerreichbar. Messi steht bei 496 Buden für Barça und Paris Saint-Germain, Ronaldo hat für Sporting, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin 495-mal getroffen.

Lewandowski wechselte 2014 ablösefrei vom BVB zum FC Bayern. 2022 zog er nach zähem Transferpoker für 45 Millionen Euro Ablöse nach Barcelona weiter. Bei den Katalanen steht er noch bis 2026 unter Vertrag.