England vs. Senegal heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Länderspiel im TV und Livestream?

England trifft heute in einem Freundschaftsspiel auf das Nationalteam Senegals. Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Dienstag, 10. Mai, empfängt die englische Nationalmannschaft Senegal im Rahmen eines Freundschaftsspiels. Der Anstoß im City Ground in Nottingham erfolgt um 20.45 Uhr. Die Engländer konnten unter der Führung von Thomas Tuchel zwar alle ihre drei Partien bisher gewinnen, Optimismus konnte die Mannschaft mit ihrer Leistung aber bei den Fans noch nicht entfachen. Senegal dürfte auch der härteste Test bisher für Tuchel und Co. sein, die Afrikaner belegen in der Weltrangliste den 19. Platz und sind seit 15 Spielen ungeschlagen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

England vs. Senegal heute live im TV und Livestream:

Die Begegnung zwischen England und Senegal wird heute live und exklusiv bei DAZN übertragen. Im linearen TV findet Ihr das Spiel auf DAZN 1, den Livestream gibt es wie gewohnt in der App oder auf der Website. Nico Seepe ist als Kommentator im Einsatz.

England vs. Senegal heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: England vs. Senegal

Wettbewerb: Freundschaftsspiel

Datum: 10. Juni 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: City Ground (Nottingham)

TV & Livestream: DAZN

England vs. Senegal heute live: FIFA-Ranking (Stand 9.6.)