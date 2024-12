England-Legende offenbart Bedenken wegen Neuzugang Michael Olise vom FC Bayern München

Die englische Fußball-Legende Gary Lineker hat den FC Bayern München zu den Transfers von Michael Olise und João Palhinha beglückwünscht. Zu ersterem traf er jedoch auch eine warnende Aussage.

"Olise ist etwas Besonderes! Er hat so viel Talent. Das einzige Fragezeichen ist, dass er bereits einige Verletzungen, unter anderem am Oberschenkel, hatte", sagte Lineker gegenüber der Sport Bild.

Auf Olises Verletzungsanfälligkeit war auch schon dessen Olympia-Trainer Thierry Henry eingegangen und hatte dahingehend um Vorsicht gebeten.

Dennoch ist Lineker von den Qualitäten des Flügelspielers mehr als überzeugt. "Er hat etwas von Musiala, weil er ziemlich leicht Gegner umspielt und dann aus der Distanz oder im Strafraum den Abschluss sucht. Er ist torgefährlich und stark bei Standards", sagte er und betonte: "Bayern hat gut eingekauft!"

Positiv sieht er auch die Verpflichtung Palhinhas. Für den Mittelfeldspieler bekomme der deutsche Rekordmeister das, "wofür du bezahlst: den ultimativen defensiven Mittelfeldspieler. Etwas Solides! Er ist physisch stark, liest das Spiel sehr gut. Auch seinetwegen war es schwer, gegen Portugal Tore zu erzielen. Er ist nicht besonders kreativ, aber eine Präsenz im gegnerischen Strafraum. Außerdem hat er Erfahrung."

Gary Lineker nimmt Harry Kane in die Pflicht

In Eric Dier und Harry Kane hatte der FC Bayern bereits in der vergangenen Saison zweimal in der Premier League zugeschlagen.

Insbesondere Kane, für den rund 95 Millionen Euro als Sockelablöse bezahlten wurden, hatte die Hoffnung, seinen ersten großen Titel zu gewinnen. Das klappt jedoch nicht. Für Lineker war der Schritt dennoch der richtige.

"Auf jeden Fall! Bayern ist ein großartiger Klub. In der Pre­mier League hätte er eh nicht für eine andere Mannschaft als Tottenham gespielt. Er konnte in Bayern einen anderen Lebensstil bei einem Top-Klub erleben, auch wenn sie keinen Titel geholt haben. Leverkusen war in der Saison zu brillant", sagte er und ergänzte: "Aber er wirkt in München sehr glücklich, erzielte so viele Tore. Nur die Trophäe fehlte ihm – wieder einmal. Leider wurde es auch nichts mit dem EM-Titel. Was für eine Enttäuschung! Aber ich bin mir sicher, dass er mit Bayern etwas gewinnen wird. In drei Jahren muss er dort doch einfach einen Titel holen.“

Die Bayern sind bereits in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Am Mittwoch steht das erste Testspiel beim FC Rottach-Egern an. Dort werden weder die EM-Fahrer noch Olympia-Teilnehmer Olise mit dabei sein.