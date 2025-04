Eintracht und Liverpool offenbar in Gesprächen: Frankfurter Abwehrspieler könnte erster Transfer von Arne Slot werden

Der FC Liverpool ist offenbar stark an Willian Pacho von Bundesligist Eintracht Frankfurt interessiert. Einem Bericht von Foot Mercato zufolge führen die Reds sowie Pachos Berater bereits Gespräche mit den Hessen über einen Transfer des ecuadorianischen Nationalspielers.

Demnach gilt der 22-jährige Pacho als Liverpools Wunschkandidat für den kommenden Sommer. Die Frankfurter sollen ihre Forderungen jedoch sehr deutlich gemacht haben: So soll die Eintracht 65 Millionen Euro einschließlich Bonuszahlungen für den Innenverteidiger haben wollen.

Zudem heißt es, dass die SGE bereits mit der Suche nach einem Ersatz begonnen habe. Dem Bericht zufolge steht Lillian Brasier von Stade Brest, dem französischen Überraschungsteam der laufenden Ligue-1-Saison, auf der Liste der Eintracht. Der Franzose wurde im vergangenen Winter-Transferfenster bereits mit der AS Monaco, der AC Mailand und dem FC Porto in Verbindung gebracht, entschied sich jedoch für einen Verbleib in Frankreich.

Sollten sich Liverpool und Frankfurt einigen, könnte Pacho zum ersten Transfer von Arne Slot werden. Der aktuelle Trainer von Feyenoord Rotterdam gilt bei den Reds als Top-Favorit auf die Nachfolge von Klopp. Slot bestätigte am Donnerstag nicht nur Gespräche zwischen beiden Klubs, sondern äußerte auch seinen Wunsch, nach Liverpool zu wechseln.