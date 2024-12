Eintracht Frankfurt empfängt heute in der Conference League HJK Helsinki. Wer das Gruppenspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt...

Eintracht Frankfurt empfängt heute in der Conference League HJK Helsinki. Wer das Gruppenspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

In der Bundesliga läuft es für Eintracht Frankfurt in letzter Zeit wieder besser. Aus den vergangenen beiden Ligaspielen nahmen die Hessen sechs Punkte mit nach Hause, am heutigen Donnerstag, den 26. Oktober, geht es jedoch in der Europa Conference League zur Sache. Frankfurt kriegt es im heimischen Deutsche Bank Park mit dem finnischen Klub HJK Helsinki zu tun. Um 21 Uhr ertönt dafür der Anpfiff.

Conference League: Die Spiele am heutigen Donnerstag

Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 18.45 Uhr LOSC Lille Slovan Bratislava 18.45 Uhr Klaksvik Itrottarfelag Olimpija Ljubljana 18.45 Uhr KAA Gent UMF Breidablik Kopavogur 18.45 Uhr KF Ballkani Suhareka FC Astana 18.45 Uhr FC Lugano Club Brügge 18.45 Uhr AZ Alkmaar Aston Villa 18.45 Uhr Fenerbahce SK Ludogorez Rasgrad 21.00 Uhr Dinamo Zagreb Viktoria Pilsen 21.00 Uhr FK Bodö / Glimt Besiktas JK 21.00 Uhr Zrinjski Mostar Legia Warschau 21.00 Uhr AC Florenz Cukaricki Belgrad 21.00 Uhr KRC Genk Ferencvaros Budapest 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt HJK Helsinki 21.00 Uhr FC Aberdeen PAOK Saloniki 21.00 Uhr Spartak Trnava FC Nordsjaelland

Eintracht Frankfurt vs. HJK Helsinki heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Conference League im TV und Livestream?

Einzelne Spiele der Conference League werden im Laufe der Saison im Free-TV übertragen. Das heutige Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und HJK Helsinki gehört jedoch nicht dazu. Stattdessen wird zur Partie leidglich eine Übertragung im Livestream angeboten. Hierfür ist RTL, genauer gesagt der Streamingdienst RTL+ verantwortlich. Obwohl der TV-Sender RTL frei empfangbar ist, fallen für RTL+ hingegen trotzdem Kosten an.

Es gibt verschiedene Abo-Varianten, die Euch einen Zugang zum RTL+-Angebot verschaffen können. Die billigste Variante ist dabei RTL+ Premium, für das monatliche Zahlungen in Höhe von 6,99 Euro anfallen.

Die Vorberichte zum Spiel starten um 20.30 Uhr. Darüber hinaus kann man bei RTL+ auch eine Konferenz mit allen Parallelspielen des heutigen Abends vorfinden.

Begegnung: Eintracht Frankfurt - HJK Helsinki

Eintracht Frankfurt - HJK Helsinki Wettbewerb: Europa Conference League

Europa Conference League Spieltag: 3 (Vorrunde)

3 (Vorrunde) Datum: 26. Oktober 2023

26. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

