Eintracht Frankfurt vs. Ferencvaros Budapest heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Wer überträgt das Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Ferencvaros Budapest am Donnerstag? Hier die Antwort.

In der Europa League geht es am heutigen Donnerstag, den 23. Januar, wieder so richtig zur Sache. Eintracht Frankfurt misst sich im heimischen Deutsche-Bank-Park mit Ferencvaros Budapest. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Ferencvaros Budapest heute live im TV und Livestream

Zu Frankfurt gegen Ferencvaros wird heute eine Free-TV-Übertragung angeboten. Dieser Aufgabe hat sich der Privatsender RTL angenommen, der um 20.15 Uhr die Vorberichte zum Spektakel liefert.

Parallel zur Übertragung im Free-TV bietet RTL die Partie auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ an. Diesen könnt Ihr mit einem RTL+-Premium-Abonnement freischalten. Auf der Plattform wird auch eine Konferenz mit allen Parallelspielen zur Verfügung gestellt.

Eintracht Frankfurt vs. Ferencvaros Budapest: Liveticker bei SPOX

Eine weitere Möglichkeit, Frankfurt gegen Ferencvaros live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker zum Mitlesen an.

Eintracht Frankfurt vs. Ferencvaros Budapest heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Ferencvaros Budapest

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: 7. Spieltag (Ligaphase)

Datum: 23. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Deutsche-Bank-Park in Frankfurt

TV & Livestream: RTL, RTL+

Liveticker: SPOX

