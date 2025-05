Eintracht Frankfurt bekommt es am 33. Spieltag mit dem FC St. Pauli zu tun. SPOX versorgt Euch mit Infos zur Übertragung!

Im zweiten der drei Sonntagsspiele empfängt Eintracht Frankfurt ab 17.30 Uhr den FC St. Pauli. Gespielt wird im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. FC St. Pauli heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Alle Sonntagsspiele werden live und exklusiv in voller Länge von DAZN übertragen, das gilt auch für Frankfurt vs. Pauli. Eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff könnt Ihr für die Vorberichte einschalten. Dieses Team ist am Start:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Mario Rieker

Experte: Tobias Schweinsteiger

Wenn Ihr auf die Bundesliga zugreifen möchtet, müsst Ihr das Paket DAZN Unlimited abonnieren.

Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. FC St. Pauli heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. FC St. Pauli

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 33

Datum: 11. Mai 2025

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Ort: Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

TV & Livestream: DAZN

