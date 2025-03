Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam, Europa League Achtelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel der SGE im TV und Livestream?

Wer überträgt das Europa League Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam am Donnerstag um 18:45 Uhr? Alle Infos findet Ihr hier bei SPOX!

Am heutigen Donnerstagabend, 13. März, trifft die Eintracht aus Frankfurt im Rückspiel des Achtelfinals der Europa League vor heimischer Kulisse auf Ajax Amsterdam. Die Mainstädter haben sich durch den 2:1-Hinspielsieg in der Johann-Cruyff-Arena in eine gute Ausgangslage gebracht, um mit einem weiteren guten Auftritt auf internationaler Bühne den Einzug ins Viertelfinale zu fixieren und den Traditionsclub aus der niederländischen Hauptstadt aus dem Turnier zu nehmen. Welches Team in die Runde der letzten acht Mannschaften einziehen kann, erfahrt Ihr ab 18:45 Uhr im Deutsche Bank Park.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam heute live im TV und Livestream:

Gute Nachrichten: Die Eintracht könnt Ihr heute live im Free-TV bei RTL verfolgen. Ab 18:00 Uhr könnt Ihr euch mit den Vorberichten auf die Partie einstimmen. Zusätzlich läuft auf RTL+ auch ein Livestream der Begegnung. Für RTL+ benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement.

Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: Achtelfinale, Rückspiel

Datum: 13. März 2025

Uhrzeit: 18:45 Uhr

Ort: Deutsche Bank Park (Frankfurt)

TV & Livestream: RTL, RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick