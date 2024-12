"Eine illegale Konstruktion": Klimaaktivisten färben millionenschweres Anwesen von Lionel Messi auf Ibiza

Bittere Nachrichten für Lionel Messi von MLS-Klub Inter Miami: Die elf Millionen Euro teure Villa des argentinischen Weltmeisters auf der Balearen-Insel Ibiza in Spanien wurde von einer Gruppe von Klimaaktivisten verwüstet.

Laut eines Berichts der The Huffington Post brachen die Aktivisten Anfang der Woche in Messis Villa ein und malten das Anwesen in roten und schwarzen Farben an. Anschließend veröffentlichten sie Fotos von ihrem Vandalismusakt in den sozialen Medien.

In mehreren Beiträgen sind zwei Mitglieder der Gruppe zu sehen, die ein Transparent mit der Aufschrift "Helft dem Planeten, esst die Reichen, schafft die Polizei ab" hochhalten, um die Regierungspolitik anzuprangern, die ihrer Meinung nach die Klimakrise verschärft.

Laut der englischen Zeiung Daily Mirror kaufte Messi das Anwesen in San Josep im Jahr 2022 und besuchte Ibiza in den vergangenen Jahren regelmäßig mit seiner Frau Antonela Roccuzzo und den drei gemeinsamen Kindern. Messi hat sich noch nicht zu dem Einbruch geäußert.

Die Gruppe "Futuro Vegetal" erklärte ihre Aktionen in einer Erklärung auf X: "Wir haben die illegale Villa von Messi auf Ibiza gefärbt. Die Villa ist eine illegale Konstruktion, die der Fußballer für die exorbitante Summe von elf Millionen Euro erworben hat. Währenddessen sind allein auf den Balearen zwischen zwei und vier Menschen als direkte Folge der Hitzewelle gestorben. Das reichste ein Prozent der Bevölkerung ist für die gleiche Menge an Kohlenstoffemissionen verantwortlich wie die ärmsten zwei Drittel der Bevölkerung. Dies ist nur möglich, weil die öffentliche Hand ein wirtschaftliches und soziales System unterstützt, das das Leben bedroht. Während die extreme Rechte den Migranten die Schuld an der Krise gibt und mit extremer Gewalt gegen sie vorgeht, sind sich diejenigen unter uns, die für eine bessere Welt kämpfen, darüber im Klaren, dass das Problem die soziale Ungleichheit ist. Wir müssen die Probleme an der Wurzel packen. Wir brauchen einen radikalen Systemwechsel, um die Klimakrise zu bewältigen."