Ein Ende "in Tränen"? Cristiano Ronaldo vor bitterem Ausgang der WM 2026 gewarnt

Bei der WM 2026 den Titel zu holen, ist Ronaldos letzter großer Traum mit Portugal. Doch Gallas glaubt nicht an ein Happy End.

Der ehemalige französische Nationalspieler William Gallas vermutet, dass Cristiano Ronaldos letzte WM-Teilnahme im Sommer 2026 in einer Enttäuschung enden wird.

"Cristiano Ronaldo wird nächstes Jahr an der WM teilnehmen. Und so oder so wird es emotional", sagte Gallas bei Prime Casino und führte aus: "Er wird vielleicht nicht mehr in der Lage sein, von Beginn an zu spielen, aber er kann noch von der Bank kommen. Portugal wirkt stark - aber es wird unglaublich schwer für Ronaldo, sich seinen Traum (vom Gewinn des WM-Titels, d. Red.) zu erfüllen. Es wird wahrscheinlich in Tränen enden."

Trotz seiner bereits 40 Jahre ist Ronaldo weiterhin ein wichtiger Bestandteil der portugiesischen Nationalmannschaft. Der Stürmer, der kürzlich seinen Vertrag bei Al-Nassr bis 2027 verlängert hat, stand zuletzt beim Final Four der Nations League in beiden Partien in der Startelf.

Nach einem 2:1 im Halbfinale gegen Deutschland holte Portugal den Titel, nachdem man Spanien im Endspiel nach Elfmeterschießen besiegen konnte. CR7 hatte sowohl gegen das DFB-Team als auch gegen Europameister Spanien jeweils ein Tor erzielt.

Getty Images

Der WM-Titel fehlt Cristiano Ronaldo noch

Insgesamt hat Ronaldo bisher 221 Länderspiele absolviert, in denen ihm 138 Treffer gelangen. Der Angreifer peilt bekanntlich noch die Marke von 1000 Karriere-Toren an, aktuell steht er bei 932.

Ronaldos bisher größter Erfolg mit Portugal war der Gewinn des EM-Titels 2016. Bei Weltmeisterschaften hoffte er bis dato aber stets vergeblich auf den ganz großen Wurf, bestes Ergebnis war Platz 4 bei der WM 2006.

Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird Ronaldos letztes großes Turnier. Bei der EM im vergangenen Sommer hatte er bereits verkündet, dass es seine letzte Europameisterschaft sei und er 2028 damit nicht mehr dabei sein wird.

Die Portugiesen müssen sich erst einmal für die kommende WM-Endrunde qualifizieren. In ihrer Gruppe treffen Ronaldo und Co. auf Ungarn, Armenien und Irland, sind dabei der klare Favorit auf den Gruppensieg. Los geht es Anfang September mit einem Auswärtsspiel in Armenien, wenige Tage später muss Portugal in Ungarn ran.