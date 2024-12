Ehemalige Nachbar von Neymar erhebt schwere Party-Vorwürfe gegen Ex-PSG-Star: "Es war Chaos"

Während seiner Zeit bei Paris Saint-Germain hat Neymar offenbar mehrere wilde Partys in seiner Villa veranstaltet. Das behauptet zumindest ein ehem...

Während seiner Zeit bei Paris Saint-Germain hat Neymar offenbar mehrere wilde Partys in seiner Villa veranstaltet. Das behauptet zumindest ein ehemaliger Nachbar des 31-Jährigen.

"Es war Chaos. Wir haben Frauen auf Portugiesisch schreien hören, während sie die Korken knallen ließen. Er hat große Projektoren gehabt, die mitten in der Nacht alles bei uns erleuchtet haben. Jedes Wochenende wurde locker bis vier Uhr gefeiert. Vor allem an Spieltagen im Sommer. Die Musik war so laut, dass ich das Gefühl hatte, die Party wäre in meinem Wohnzimmer", zitiert die ZeitungLe Parisieneinen namentlich nicht genannten Pariser Nachbarn Neymars.

Selbst das Rufen der Polizei habe nicht gegen die Lautstärke geholfen. "Das gab dann 135 Euro Strafe. Was soll das bewirken?", beklagte er und schob hinterher: "Wir sind froh, dass er weg ist."

Doch nicht alle Nachbarn zeichnen ein solch negatives Bild des brasilianischen Stürmers. Ein anderer Anwohner beschreibt die Nachbarschaft als deutlich weniger dramatisch: "Es hat einfach ein bisschen Leben in die Nachbarschaft gebracht. Andererseits wäre ich gerne auch mal eingeladen worden." Zwar habe es Partys gegeben, diese hätten aber immer "relativ früh" geendet.

Neymar-Makler: Partys waren "ruhig und respektvoll"

Auch der für die Neymar-Villa zuständige Immobilien-Makler bezeichnete das Zusammenleben als "ruhig und respektvoll". "Es stimmt schon, dass er ein ungewöhnlicher Mieter in dieser Nachbarschaft war. Aber es gab nur zwei wichtige Termine pro Jahr: seinen Geburtstag und das Ende der Saison."

Neymar verbrachte insgesamt sechs Jahre in Paris. Im vergangenen Sommer wechselte der 31-Jährige schließlich für eine Ablösesumme von 90 Millionen Euro zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien.