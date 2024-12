Doppelter Verletzungsschock für Manchester United! Rekordeinkauf Leny Yoro und Rasmus Höjlund fehlen lange

Schlechte Nachrichten für den englischen Rekordmeister Manchester United: Neuzugang Leny Yoro, für eine Ablösesumme in Höhe von 62 Millionen Euro vom OSC Lille zu den Red Devils gewechselt und damit bislang teuerster Wechsel des laufenden Transferfensters, wird dem Verein nach seiner Verletzung im Freundschaftsspiel auf der USA-Reise gegen den FC Arsenal lange fehlen. Auch auf Stürmer Rasmus Höjlund muss United erst einmal verzichten.

Wie die Red Devils offiziell verkündeten, wird Yoro dem Klub drei Monate lang fehlen. Zuletzt war der Franzose in einem Video zu sehen, das ihn an Krücken zeigt, sein linker Fuß steckte in einem Orthesenschuh. Yoro, der gegen die Gunners in seinem erst zweiten Spiel für seinen neuen Klub nach 35 Minuten das Feld verlassen musste, plagt offenbar eine Verletzung am Knöchel.

Auch Stürmer Höjlund hatte sich gegen Arsenal verletzt. Der Däne musste nach 16 Minuten ausgewechselt werden. Er zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und fällt sechs Wochen aus.

In der vergangenen Saison hatte sich Yoro, der schon mit 16 Jahren für OSC Lille debütierte, als Stammspieler etabliert. Er kam in insgesamt 44 Pflichtspielen zum Einsatz.

Für Höjlund war die abgelaufene die erste Spielzeit auf der Insel. Im Sommer 2023 wechselte er für eine Ablösesumme in Höhe von 73,9 Millionen Euro von Atalanta Bergamo nach Manchester. Dort steht der 18-malige Nationalspieler bei 16 Toren und zwei Vorlagen in 43 Pflichtspielen für United, wo er noch Vertrag bis 2028 besitzt.